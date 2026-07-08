< sekcia Regióny
HORELO OBILIE: V Trenčianskych Stankovciach zasahovali hasiči
Požiar vznikol blízko trenčianskeho letiska, kde v stredu odštartoval festival Pohoda.
Autor TASR
Trenčín 8. júla (TASR) - Zásah hasičov si v stredu podvečer vyžiadal požiar na poli v Trenčianskych Stankovciach v okrese Trenčín. Oheň zasiahol plochu o veľkosti približne jeden štvorcový kilometer. Hasiči požiar zlikvidovali ešte pred 18.00 h. Pre TASR to potvrdil Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík. Na udalosť upozornil web noviny.sk.
„Išlo o požiar obilia na koreni na poli v obci Trenčianske Stankovce,“ spresnil Petrík.
Požiar vznikol blízko trenčianskeho letiska, kde v stredu odštartoval festival Pohoda.
„Išlo o požiar obilia na koreni na poli v obci Trenčianske Stankovce,“ spresnil Petrík.
Požiar vznikol blízko trenčianskeho letiska, kde v stredu odštartoval festival Pohoda.