V Trenčianskych Tepliciach projekt Kúpele v regióne odštartuje 1.12.
Potrvá do konca februára budúceho roka.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 18. novembra (TASR) - Projekt Kúpele v regióne, umožňujúci obyvateľom miest a obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) využívať kúpeľné služby za zvýhodnené ceny, odštartuje nový ročník už 1. decembra. Potrvá do konca februára budúceho roka. Informoval o tom Daniel Oriešek z marketingového oddelenia Kúpeľov Trenčianske Teplice.
Počas troch mesiacov si budú môcť obyvatelia zapojených samospráv uplatniť zľavu na vstup do termálnych bazénov Sina, bazéna MUDr. Čapka a bazén Krym v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Projekt tak ponúka príležitosť dopriať si účinky liečivej termálnej vody za zvýhodnených podmienok v zimných mesiacoch, keď je prevencia zdravia mimoriadne dôležitá.
„Každoročne zaznamenávame rastúci záujem, čo nás teší a motivuje projekt ďalej rozvíjať. Naším cieľom je, aby si čo najviac ľudí mohlo dopriať kvalitnú prevenciu a relax v jedinečnej liečivej vode,“ zdôraznil Oriešek s tým, že v minulom ročníku projekt využilo viac ako 21.000 obyvateľov zo 115 miest a obcí TSK.
