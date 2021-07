V Trenčianskych Tepliciach začali s obnovou verejných priestranstiev

Trenčianske Teplice 22. júla (TASR) – Trenčianske Teplice začali s najväčšou investíciou do obnovy verejného priestranstva obytnej zóny od jej postavenia. Do revitalizácie sídliska Štvrť SNP investuje radnica milión eur z vlastných zdrojov. Informovala o tom primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková.



Samospráva má v pláne celkovú obnovu niektorých verejných priestranstiev so všetkými funkciami. Rieši sa najmä doprava, verejná zeleň, komunikačné a oddychovo-relaxačné priestory, ale aj celkové zlepšenie pohody bývania a života obyvateľov mesta.



Mestského zastupiteľstvo dalo zelenú dvojročnej príprave projektov pre tri verejné priestranstvá na sídlisku Štvrť SNP. Konkrétne ide o plochu pri bytovom dome číslo 77 - 89, plochu pri Základnej škole A. Bagara a centrálnu plochu v strede celého obytného urbanistického bloku. Ako zhotoviteľ projektu vyšla v konkurencii 26 spoločností vo verejnom obstarávaní víťazne spoločnosť Swietelsky-Slovakia.



Mestské zastupiteľstvo schválilo financovanie investície prostredníctvom miliónového úveru. Splatnosť úveru je rozložená na 15 rokov s garanciou úrokovej sadzby 0,37 % na celé obdobie splácania.