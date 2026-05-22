< sekcia Regióny
V Trenčíne 300 hudobníkov oživuje ulice i námestia
Podujatie, ktoré je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, pripravilo združenie ooo.
Autor TASR
Trenčín 22. mája (TASR) - Naladiť sa na zvuky mesta je hlavným cieľom piatkového performatívneho podujatia v Trenčíne. Viac ako 300 hudobníkov, ale i nadšencov a dobrovoľníkov oživuje zvukom a hudbou viaceré ulice a námestia v rámci projektu Ladenia mesta. Podujatie, ktoré je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, pripravilo združenie ooo. Informoval o tom riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
„Začíname o 17.00 h rôznymi menšími hudobnými performanciami a vystúpeniami a vyvrcholí to okolo 18.30 h pred Okruhovým domom armády. Je to podujatie, ktoré síce má nejaký harmonogram, ale mnoho vecí sa bude v meste objavovať postupne,“ doplnil Krajči.
Do Ladenia mesta sa zapojí sto profesionálnych aj amatérskych hudobníkov a dve stovky detí i mladí ľudia zo škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času Trenčianskeho kraja vrátane „nehudobníkov“ z miestnych športových klubov či centier pre vylúčené skupiny.
Trojhodinový koncertný happening vznikol v autorskom koncepte Fera Királya a Evy Vozárovej. Medzi viac ako 50 prelúdiami sa objaví rytmická improvizácia pre pingpongový klub a dva kontrabasy v podchode pri mestskom parku, fanfáry oslavujúce cestujúcich MHD, interpretácia skladby Milana Adamčiaka Parking Song na štyroch parkoviskách pri Rozmarínovej ulici, Bratislavský improvizačný orchester putujúci po meste a reagujúci na zvukové udalosti.
Zaznie aj skladba Petra Machajdíka pre tri vysokozdvižné vozíky, verejná skúška chlapskej speváckej skupiny Škrupinka či Richard Imrich a Nylon Union šíriaci zvukovú smršť z balkóna Kreatívneho inštitútu Trenčín.
„Autori na projekte pracovali viac ako rok a pol, konkrétne nácviky trvali viac ako pol roka. Je to regionálny projekt, sú tu základné umelecké školy z celého trenčianskeho regiónu, sú tu rôzne komunity, tanečné skupiny, hudobné skupiny. Nacvičovalo sa pomocou grafickej partitúry, je to náročné na organizáciu a softvér. Ide o jedinečný projekt, myslím si, že toto sa už v Trenčíne nezopakuje,“ uzavrel Krajči.
„Začíname o 17.00 h rôznymi menšími hudobnými performanciami a vystúpeniami a vyvrcholí to okolo 18.30 h pred Okruhovým domom armády. Je to podujatie, ktoré síce má nejaký harmonogram, ale mnoho vecí sa bude v meste objavovať postupne,“ doplnil Krajči.
Do Ladenia mesta sa zapojí sto profesionálnych aj amatérskych hudobníkov a dve stovky detí i mladí ľudia zo škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času Trenčianskeho kraja vrátane „nehudobníkov“ z miestnych športových klubov či centier pre vylúčené skupiny.
Trojhodinový koncertný happening vznikol v autorskom koncepte Fera Királya a Evy Vozárovej. Medzi viac ako 50 prelúdiami sa objaví rytmická improvizácia pre pingpongový klub a dva kontrabasy v podchode pri mestskom parku, fanfáry oslavujúce cestujúcich MHD, interpretácia skladby Milana Adamčiaka Parking Song na štyroch parkoviskách pri Rozmarínovej ulici, Bratislavský improvizačný orchester putujúci po meste a reagujúci na zvukové udalosti.
Zaznie aj skladba Petra Machajdíka pre tri vysokozdvižné vozíky, verejná skúška chlapskej speváckej skupiny Škrupinka či Richard Imrich a Nylon Union šíriaci zvukovú smršť z balkóna Kreatívneho inštitútu Trenčín.
„Autori na projekte pracovali viac ako rok a pol, konkrétne nácviky trvali viac ako pol roka. Je to regionálny projekt, sú tu základné umelecké školy z celého trenčianskeho regiónu, sú tu rôzne komunity, tanečné skupiny, hudobné skupiny. Nacvičovalo sa pomocou grafickej partitúry, je to náročné na organizáciu a softvér. Ide o jedinečný projekt, myslím si, že toto sa už v Trenčíne nezopakuje,“ uzavrel Krajči.