V Trenčíne a v Prievidzi chcú cez víkend zaočkovať tisíce ľudí

Trenčín 6. mája (TASR) – V dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) chcú počas najbližšieho víkendu (8. – 9. 5.) zaočkovať 6450 ľudí. V Prievidzi budú očkovať vakcínami od spoločnosti Pfizer/BioNTech, v Trenčíne rovnakou vakcínou, ale i vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.



Ako informoval Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu TSK, vo veľkokapacitnom krajskom očkovacom centre na zimnom štadióne v Prievidzi budú v sobotu i v nedeľu očkovať len vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech, 1300 ľudí zaočkujú v sobotu a rovnaký počet v nedeľu.



„Aj na trenčianskom výstavisku bude župa očkovať obidva víkendové dni, v sobotu sú otvorené termíny na preočkovanie 2350 ľudí vakcínou AstraZeneca a v nedeľu je k dispozícii 1500 miest na očkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech. V prípade preočkovania je potrebné si priniesť aj potvrdenie o zaočkovaní prvou dávkou,“ uviedol Plánek.



Zmena oproti minulému týždňu bude podľa neho aj v prípade očkovania sprevádzajúcich osôb so seniormi nad 70 rokov. Aj tieto osoby, ak chcú byť zaočkované zároveň so seniorom, sa musia zaregistrovať v objednávacom systéme Národného centra zdravotníckych informácií.



„Odporúčame sa pred očkovaním poradiť so svojím všeobecným lekárom,“ uzavrel Plánek.