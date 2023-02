V Trenčíne bude od marca drahšie parkovanie

Trenčín 21. februára (TASR) – V Trenčíne od 18. marca stúpnu ceny za parkovanie motorových vozidiel. Rapídne sa zvýšia najmä ceny celoročných a štvrťročných rezidentských parkovacích kariet. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré v utorok schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Podľa vedúceho útvaru mobility trenčianskej radnice Róberta Hartmanna sa zmena cenníka parkovného týka jednorazových platieb, parkovacích kariet a poskytovaných zliav. Parkovaciu zónu tvoria v Trenčíne vymedzené úseky miestnych komunikácií. Zóna je rozdelená na osem pásiem.



Parkovné vo výške dvoch eur za hodinu zostáva nezmenené iba v pásme A (centrum mesta). V ostatných pásmach sa hodinová taxa zvýši z jedného na 1,50 eura (pásmo B), z 0,60 eura na jedno euro (pásma C, F, G) a z 0,30 eura na 0,50 eura (pásma D, H, J). Adekvátne stúpne aj maximálna denná sadzba parkovného v jednotlivých pásmach.



Cena najčastejšej ročnej parkovacej karty pre rezidentov s jedným vozidlom stúpne z 20 na 50 eur ročne. V prípade druhého vozidla zo 70 na 140 eur ročne a v prípade tretieho vozidla z 200 na 380 eur za rok.



Všeobecne záväzné nariadenie mení aj zľavy za parkovanie vozidiel s hybridným a elektrickým pohonom. Doteraz bola zľava na parkovanie hybridov a elektromobilov 50 percent z ceny parkovného, od 18. marca to bude iba 10 percent.



Nové VZN ruší oslobodenia od úhrady parkovného pre vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone. "Zmenu navrhujeme z dôvodu, že dochádza k zneužívaniu tohto ustanovenia, keď ako vozidlo havarijnej služby označujú spoločnosti napríklad aj vozidlo riaditeľa spoločnosti alebo vozidlo zabezpečujúce servis výťahov, kotlov a podobne," doplnil Hartmann.