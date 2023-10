V Trenčíne bude pokračovať jesenné upratovanie

Trenčín 4. októbra (TASR) - V sobotu (7. 10.) bude v Trenčíne pokračovať jesenné upratovanie. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Veľkoobjemové kontajnery budú od 8.00 do 12.00 h pristavené na Bezručovej, Partizánskej a Jilemnického ulici a v uliciach Nad tehelňou a v Hornom Šianci. Od 13.00 do 17.00 h budú kontajnery na Beckovskej, Lidickej, Chalupkovej a Soblahovskej, na Ulici 28. októbra a v Dolnom Šianci.



"Jeden z veľkoobjemových kontajnerov bude slúžiť na odloženie biologicky rozložiteľného odpadu, ako konáre alebo odpad zo záhrad, a druhý na uloženie iného odpadu s výnimkou drobného stavebného odpadu. Elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a iné nebezpečné odpady treba vyložiť ku kontajnerom," doplnila hovorkyňa.



Pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, počas upratovania ich nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.



"Hádzať do veľkoobjemových kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Je zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1500," zdôraznila Ságová.