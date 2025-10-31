< sekcia Regióny
V Trenčíne bude symbolické odpočítavanie do EHMK 2026
Autor TASR
Trenčín 31. októbra (TASR) - V Trenčíne sa v piatok podvečer začne symbolické odpočítavanie posledných týždňov do roku 2026, keď sa stane Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK). Informovali o tom organizátori na webovej stránke EHMK Trenčín 2026.
„V parku M. R. Štefánika o 19.00 h slávnostne spustia jedinečný objekt - interaktívne audiovizuálne dielo od architekta Alana Prekopa. Večerný program pod názvom Odpočítavame budúcnosť ponúkne aj diskusiu o premene mesta, výstavu a audiovizuálny zážitok v podobe videomappingu priamo pri Váhu od umelca Borisa Vitázka,“ informuje tím EHMK.
Dielo s názvom Zero nie je bežným monumentom. Ide o vertikálnu konštrukciu s interaktívnymi svetelnými a zvukovými prvkami, ktorá citlivo reaguje na okolie a zároveň odráža samotné mesto. „Objekt dýcha, bliká a čaká. Odpočítavanie tu nie je len funkciou, ale stáva sa miestom, kde sa stretáva prítomnosť s budúcnosťou,“ vysvetľuje autor diela.
Vizuálny jazyk diela pracuje s kontrastom medzi reflexiou a miznutím. Zrkadlové plochy odrážajú mesto a jeho detaily, no zároveň v určitých uhloch umožňujú, aby objekt vizuálne splýval s okolím.
