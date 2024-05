V Trenčíne budú deti v sobotu pátrať po odkaze starých Rimanov

Trenčín 17. mája (TASR) - Súčasťou celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií bude v Trenčíne v sobotu (18. 5.) detská pátracia hra. Jej podstatou je splnenie 12 úloh spojených s historickým odkazom starých Rimanov na území mesta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Pátraciu hru pripravilo Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Na jej účastníkov čaká 12 stanovíšť s úlohami. Pri ich riešení prejdú vzdialenosť približne 900 metrov. Celá prechádzka zaberie asi 60 minút.



"Všetky úlohy sa týkajú rímskej histórie spojenej s Trenčínom a pripomínajú osobnosti súvisiace s Rimanmi a ich pobytom na území Slovenska. Spolu s hracím plánom si na prechádzku treba zobrať pero, ktoré bude potrebné pri vypisovaní úloh. V závere čaká účastníkov odhalenie tajničky, ktorú prinesú počas otváracích hodín do KIC alebo do Mestskej veže," uviedla hovorkyňa.



KIC je otvorené v sobotu od 9.00 do 16.00 h (v nedeľu je zatvorené), počas pracovných dní od 9.00 do 18.00 h. Mestskú vežu je možné navštíviť denne od 10.00 do 18.00 h, počas Noci múzeí a galérií bude otvorená do 23.00 h.