< sekcia Regióny
V Trenčíne budú od piatka do nedele výrazné dopravné obmedzenia
Od piatka od 18.00 h do nedele do 16.00 h bude Palackého ulica uzavretá od parkovacieho domu po koniec parkoviska smerom k mestskej polícii. Parkovací dom zostane otvorený.
Autor TASR
Trenčín 12. februára (TASR) - V súvislosti s otváracím ceremoniálom Európskeho hlavného mesta kultúry budú v Trenčíne od piatka (13. 2.) do nedele (15. 2.) výrazné dopravné obmedzenia. Treba s nimi počítať aj pri bežných presunoch v rámci Trenčína. Najmä v sobotu (14. 2.) je vhodné zvážiť nevyhnutnosť využívania osobnej automobilovej dopravy. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Od piatka od 18.00 h do nedele do 16.00 h bude Palackého ulica uzavretá od parkovacieho domu po koniec parkoviska smerom k mestskej polícii. Parkovací dom zostane otvorený.
Najrozsiahlejšie dopravné uzávery budú v sobotu. Od 8.00 do 12.00 h uzavrú pre dopravu okolie Námestia sv. Anny (od Partizánskej až po Rozmarínovú ulicu), Horný Šianec (v časti medzi Piaristickou a Braneckého), Ulicu 1. mája a Nešporovu ulicu.
Od 8.00 až do 24.00 h bude uzavretá Palackého ulica od Rozmarínovej po Hasičskú ulicu a Mierové námestie. Od 12.00 do 17.00 h uzavrú Matúšovu ulicu.
V súvislosti s ceremoniálom bude na viacerých parkoviskách v meste obmedzené parkovanie. Na odstavenie vozidiel bude slúžiť v sobotu hlavné záchytné parkovisko v priemyselnom parku, dopravu do centra mesta na zastávku Hasičská zabezpečí bezplatná kyvadlová doprava (linka P). Premávať bude v 20-minútových intervaloch.
Po 14.00 h bude v sobotu k dispozícii aj druhé záchytné parkovisko na výstavisku Expo Center a kyvadlová doprava bude zachádzať až na výstavisko (trasa priemyselný park - autobusová stanica - výstavisko). Interval medzi spojmi bude popoludní a večer skrátený na 15 minút.
„Pri príchode do Trenčína autom odporúčame zísť z diaľnice D1 na výjazde Trenčín a využiť hlavné záchytné parkovisko v priemyselnom parku, ktoré bude k dispozícii v sobotu od 8.00 do 24.00 h a bude bezplatné,“ zdôraznila Ságová.
Od piatka od 18.00 h do nedele do 16.00 h bude Palackého ulica uzavretá od parkovacieho domu po koniec parkoviska smerom k mestskej polícii. Parkovací dom zostane otvorený.
Najrozsiahlejšie dopravné uzávery budú v sobotu. Od 8.00 do 12.00 h uzavrú pre dopravu okolie Námestia sv. Anny (od Partizánskej až po Rozmarínovú ulicu), Horný Šianec (v časti medzi Piaristickou a Braneckého), Ulicu 1. mája a Nešporovu ulicu.
Od 8.00 až do 24.00 h bude uzavretá Palackého ulica od Rozmarínovej po Hasičskú ulicu a Mierové námestie. Od 12.00 do 17.00 h uzavrú Matúšovu ulicu.
V súvislosti s ceremoniálom bude na viacerých parkoviskách v meste obmedzené parkovanie. Na odstavenie vozidiel bude slúžiť v sobotu hlavné záchytné parkovisko v priemyselnom parku, dopravu do centra mesta na zastávku Hasičská zabezpečí bezplatná kyvadlová doprava (linka P). Premávať bude v 20-minútových intervaloch.
Po 14.00 h bude v sobotu k dispozícii aj druhé záchytné parkovisko na výstavisku Expo Center a kyvadlová doprava bude zachádzať až na výstavisko (trasa priemyselný park - autobusová stanica - výstavisko). Interval medzi spojmi bude popoludní a večer skrátený na 15 minút.
„Pri príchode do Trenčína autom odporúčame zísť z diaľnice D1 na výjazde Trenčín a využiť hlavné záchytné parkovisko v priemyselnom parku, ktoré bude k dispozícii v sobotu od 8.00 do 24.00 h a bude bezplatné,“ zdôraznila Ságová.