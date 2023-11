V Trenčíne budú témou sobotnej prechádzky trenčianske remeslá a cechy

Trenčín 4. novembra (TASR) - Témou sobotnej prechádzky mestom Trenčín so sprievodcom budú trenčianske remeslá a cechy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Jej účastníci sa podľa nej dozvedia, ktoré cechy vznikli ako prvé v Trenčíne, čo mal na starosti "tatík" alebo koľko hodín denne museli pracovať tovariši.



"Cechy združovali remeselníkov rovnakého remesla. Zaručovali kvalitu výrobkov, čím napomáhali hospodárnemu rozvoju. Na ich čele stál cechmajster, ktorý dbal na dobré meno cechu, dodržiavanie pravidiel a pravidelne zvolával schôdze," informovala hovorkyňa.



Cyklus Prechádzky mestom so sprievodcom pripravuje Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín. Sobotná prechádzka mestom so sprievodcom sa začne od 16.00 h pred KIC na Mierovom námestí.