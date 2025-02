V Trenčíne budú v sobotu zbierať staré elektrospotrebiče

Trenčín 25. februára (TASR) - Trenčania sa budú môcť v sobotu (1. 3.) opäť zbaviť starých elektrospotrebičov. Radnica v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom zabezpečí odvoz starých spotrebičov priamo z domácností. Zber je bezplatný. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Odvážať budú veľké spotrebiče - chladničky, práčky, televízory a iné, aj malé spotrebiče ako vysávače, žehličky, kávovary, fény a podobne. Nič z toho totiž nepatrí do bežného kontajnera. Záujem o odvoz starého spotrebiča treba nahlásiť najneskôr do 26. februára na telefónnom čísle 032 650 44 18 alebo na e-mail renata.palova@trencin.sk," uviedla hovorkyňa.



Nahlásiť je treba typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt. Elektroodpad musí byť v deň jeho odvozu (1. 3.) vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už o 8.00 h ráno. Zároveň je potrebné zabezpečiť vstup do týchto priestorov. Staré spotrebiče nie je možné vykladať na ulicu.



"Ak má niekto veľký spotrebič nad 25 kilogramov (chladnička, práčka, sporák a pod.) a nestihne uvedený termín zberu, jeho bezplatný odvoz si môžete objednať počas celého roka na www.zberelektroodpadu.sk," doplnila Ságová.