V Trenčíne chcú dočasne zrušiť platené parkovanie

Trenčín 20. marca (TASR) – V Trenčíne chcú od utorka (24. 3.) dočasne zrušiť platené parkovanie. Rozhodnúť o tom má bez prítomnosti verejnosti pondelkové (23. 3.) zasadnutie mestského zastupiteľstva.



Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej je jediným bodom rokovania zastupiteľstva zmena všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín.



Nové VZN rieši presun termínu začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti III a IV, dočasné pozastavenie plateného parkovania na celom území mesta a niekoľko ďalších návrhov v oblasti parkovacej politiky.



Primátor Trenčína Richard Rybníček poslancom predloží návrh, aby bolo parkovanie v Trenčíne bezplatné od utorka 24. marca až do odvolania mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda. S tým súvisí i predĺženie platnosti parkovacích kariet, ktoré si už ľudia kúpili.



„Ich platnosť predĺžime o dobu trvania bezplatného parkovania. Ak platnosť karty skončí po 24. marci, jej platnosť predĺžime o počet dní od 24. marca do skončenia jej platnosti. K tomu pristúpime až po odvolaní mimoriadnej situácie na Slovensku, a teda po ukončení dočasného pozastavenia regulácie parkovania v našom meste,“ vysvetlil primátor.



Primátor predloží návrh na posun zavedenia regulácie v nových častiach mesta (Juh, Sihoť III a IV). Pôvodný termín 15. apríla navrhne preložiť na 23. septembra. „Hlavným dôvodom je, že v súčasnej situácii, keď je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia, nie je možné zabezpečiť vydanie veľkého počtu kariet pre obyvateľov Juhu a Sihote III, IV. Nie všetci to zvládnu elektronicky, klientske centrum je zatvorené,“ uviedol Rybníček s tým, že aj ďalšie zmeny v dobe spoplatnenia presunú na september.



Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa začne v pondelok popoludní o 14.00 h, verejnosti mesto odporúča nezúčastniť sa rokovania, môžu ho sledovať online na webovej stránke mesta. Poslanci budú rokovať s rúškami na tvári a s vydezinfikovanými rukami.