V Trenčíne do pstruhových potokov nasadili 1000 kilogramov pstruhov

Trenčín 15. apríla (TASR) - Pred utorkovým (16. 4.) začiatkom pstruhovej sezóny nasadila Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Trenčín do lovných pstruhových potokov takmer 1000 kilogramov pstruha potočného a dúhového. TASR o tom informoval predseda organizácie Jozef Lauš.



"Naša organizácia obhospodaruje šesť lovných pstruhových revírov - Vlára, Sučanka, Drietomica, Selecký potok, Teplička a Kľúčové. Potoky sme zarybňovali minulý týždeň, v pondelok dávame poslednú násadu do potoka Teplička," povedal predseda.



Do revírov vysadili 540 kilogramov dvojročného pstruha potočného a 450 kilogramov pstruha dúhového. Pstruha potočného majú od externého dodávateľa, pstruhom dúhovým zarybňujú z vlastného rybochovného zariadenia v Trenčíne - Kubrici.



V tomto roku si podľa neho uplatnilo nárok na vydanie pstruhového povolenia na rybolov 100 dospelých členov a 14 detí. Pstruhová sezóna sa začína v utorok 16. apríla, potrvá do konca septembra. Rybári si môžu denne privlastniť štyroch pstruhov dúhových, alebo dvoch pstruhov potočných. V apríli je lov na pstruhových revíroch povolený od 6.00 do 20.00 h.