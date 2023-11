V Trenčíne možno pripomienkovať zmenu územného plánu do 31.1.2024

Trenčín 29. novembra (TASR) - Trenčianska radnica pripravuje aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie mesta. Verejnosť môže podávať pripomienky a podnety k zmenám a doplnkom územného plánu od 1. decembra do 31. januára 2024. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"V zmysle zákona nemôže ísť o podnety k urbanistickej koncepcii územia, ktoré by si vyžadovali obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu. Má ísť najmä o pripomienky a podnety týkajúce sa zmien funkčného využitia, zmien časovania z výhľadovej fázy do návrhu zo strany konkrétnych vlastníkov," uviedla hovorkyňa.



Trenčín má podľa nej od roku 2012 aktuálne platný územný plán mesta so schválenými zmenami a doplnkami. Povinnosťou mesta je sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia.



"Verejnosť má právo sa ku všetkým zmenám a doplnkom vyjadriť a písomne podať pripomienku, má právo sa zúčastniť aj verejného prerokovania návrhu zmien a doplnkov. Všetky kroky či termíny týkajúce sa zmien a doplnkov zverejníme v dostatočnom časovom predstihu," doplnila Ságová s tým, že pripomienky a podnety adresované na Útvar územného plánovania je nutné podať písomne v podateľni hlavnej budovy mestského úradu.