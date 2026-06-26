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V Trenčíne na desať hodín úplne uzavrú cestu v priemyselnom parku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úplná uzávera cesty potrvá od 7.00 do 17.00 h, označia ju prenosným dopravným značením.

Autor TASR
Trenčín 26. júna (TASR) - V nedeľu (28. 6.) úplne uzavrú trojkilometrový úsek cesty v areáli priemyselného parku v Trenčíne. Dôvodom sú majstrovstvá Slovenska v inline maratóne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Úplná uzávera cesty potrvá od 7.00 do 17.00 h, označia ju prenosným dopravným značením. Obsluha zastávok autobusmi MHD zostane zabezpečená.

Kruhový objazd pri vstupe do areálu priemyselného parku bude uzavretý len počas nevyhnutných momentov pretekov. Počas celého podujatia budú mať kontrolu nad bezpečným prejazdom kruhového objazdu zodpovedné osoby organizátora pretekov v reflexných odevoch.
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