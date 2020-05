V Trenčíne od stredy obnovia prevádzku mestského úradu pre verejnosť

Trenčín 5. mája (TASR) - Za sprísnených bezpečnostných a epidemiologických podmienok obnovia od stredy 6. mája chod mestského úradu a Kultúrno-informačného centra v Trenčíne. Klientske centrum a matrika zároveň začnú poskytovať všetky služby.



Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, mestský úrad vrátane klientskeho centra bude otvorený pre verejnosť v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 10.00 do 16.00 hod. Kultúrno-informačné centrum môže verejnosť navštíviť v pondelok, utorok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu a vo štvrtok od 11.00 do 17.00 hod.



Otvorený bude len hlavný vchod do budovy úradu. Výťah je k dispozícii len pre imobilných klientov klientskeho centra a matriky. Vstup do úradu budú regulovať príslušníci mestskej polície, ktorí zmerajú klientom telesnú teplotu.



„Pri každom vchode do budov mestského úradu (Mierové námestie, Hviezdoslavova a Farská ulica) budú umiestnené telefónne kontakty na konkrétnych zamestnancov. Klienti ich majú kontaktovať telefonicky. V prípade potreby si zamestnanec pôjde po klienta ku vchodu a jeho požiadavku s ním vyrieši na mieste alebo v kancelárii. Ak klient vstúpi do budovy, je povinný dodržiavať bezpečnostné a epidemiologické opatrenia. Po skončení stretnutia zamestnanec odprevadí klienta až k východu budovy,“ doplnila hovorkyňa.