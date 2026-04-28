V Trenčíne odštartovala rekonštrukcia železničnej stanice
Železničnú stanicu v Trenčíne postavili v roku 1943 a v súčasnosti už dispozične, technicky ani vizuálne nespĺňa požiadavky na moderný dopravný uzol a vstupný priestor do mesta.
Autor TASR
Trenčín 28. apríla (TASR) - Odovzdaním staveniska odštartovala v utorok komplexná rekonštrukcia železničnej stanice v Trenčíne. Projekt za 6,75 milióna eur s DPH by mali ukončiť na jeseň budúceho roka. Na brífingu o tom informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), predstavitelia mesta Trenčín, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a zhotoviteľa.
„Na Slovensku momentálne prebiehajú tak masívne investície do železníc ako nikdy v histórii. Je to najmä do koľajovej infraštruktúry, no železničné stanice, ktoré sú v kontakte s cestujúcimi, si to rovnako zaslúžia. Verím, že rekonštrukcie železničných staníc v krajských mestách budú postupne pribúdať. Železničná stanica v Trenčíne je jedna z väčších a pri pohľade na jej stav je jasné, že rekonštrukciu si zaslúži,“ zdôraznil minister.
Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka sa v týchto dňoch uzatvára 16-ročná história snáh o rekonštrukciu stanice.
„Začína sa niečo, čo som za 16 rokov vo funkcii primátora cítil ako jeden z najväčších problémov nielen Trenčína, ale celého Trenčianskeho kraja. Najväčšiu kritiku sme počúvali na to, že sa so štátom nedokážeme dohodnúť na rekonštrukcii. To, čo sa stalo pri prvom zasadnutí súčasnej vlády v Trenčíne, sa však naplnilo. Aj vďaka premiérovi a ministrovi Rážovi sa do uznesenia dostala rekonštrukcia železničnej stanice a začali sa významné procesy,“ skonštatoval Rybníček s tým, že vďaka patrí vláde a ministrovi za dodržanie sľubu.
Ako informoval trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč, proces prípravy rekonštrukcie bola ťažká a zdĺhavá práca širokého tímu ľudí. „Bez toho, aby všetci ťahali za jeden povraz, by sa toto nepodarilo,“ doplnil Forgáč s tým, že poďakovanie patrí rezortom dopravy, životného prostredia, ŽSR a kolegom z radnice.
„Železnice Slovenskej republiky dlhodobo investujú do obnovy staničných budov. Projekt v Trenčíne prinesie nielen moderné technické riešenia, ale aj lepšiu orientáciu, vyššiu bezpečnosť a kvalitnejšie služby pre všetkých cestujúcich, ako aj verejnosť, ktorá využíva služby stanice Trenčín,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
Pred začiatkom rekonštrukcie vybudujú provizórne kontajnerové priestory, ktoré budú slúžiť pre zamestnancov i cestujúcich. Ich súčasťou bude odpočiváreň, sociálne zariadenia a výdajňa lístkov.
