V Trenčíne opäť otvoria krytú plaváreň, vstup je možný aj bez testu

Trenčín 24. augusta (TASR) – V stredu (25. 8.) opäť otvoria v Trenčíne krytú plaváreň. Sauny budú pre návštevníkov k dispozícii od 7. septembra.



Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, v súvislosti s pandémiou sa mesto zatiaľ riadi podľa aktuálneho COVID automatu. Vstup na krytú plaváreň bude bez obmedzení, nie je potrebný ani test. V platnosti zostávajú permanentky z roku 2020.



Krytá plaváreň bude pre verejnosť v auguste otvorená v pondelok od 14.00 do 20.00 h, v utorok až v nedeľu od 9.00 do 20.00 h. V septembri bude prevádzkový čas v pondelok od 14.00 do 20.00 h, v utorok až v piatok od 6.00 do 20.00 h, v sobotu a v nedeľu od 9.00 do 20.00 h.