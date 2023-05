V Trenčíne otvorili FunGlass, centrum pre výskum skla a keramiky

Trenčín 24. mája (TASR) – V priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne otvorili v stredu inovované laboratóriá Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass). Informovala o tom hovorkyňa univerzity Lucia Petríková.



FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti, ktoré vznikli v roku 2017 v rámci programu Horizont 2020. V súčasnosti patrí k stredoeurópskej špičke v oblasti výskumu skla a keramiky a buduje si pozíciu medzinárodne uznávaného excelentného centra výskumu v celoeurópskom meradle.



V prvej fáze sedemročného projektu sa centrum sústredilo na posilnenie svojich personálnych kapacít, v druhej na stavebné úpravy a dodávku špeciálnej technológie a laboratórnych zariadení. Pôvodné pracovisko sa rozrástlo na šesť výskumných a jedno administratívne oddelenie so štyridsiatkou výskumníkov, z ktorých približne polovica pochádza zo zahraničia.



Podľa rektora TnUAD Jozefa Habánika, moderná infraštruktúra otvára priestor na zvyšovanie kvality materiálového výskumu a vytvára možnosti k intenzívnejšiemu zapájaniu sa do medzinárodných projektov so zahraničnými partnermi.



"Finančná stránka projektu bola zabezpečená z prostriedkov programu Horizont 2020 určených na pokrytie personálnych nákladov a tréningu pracovníkov vo výške 15 miliónov eur. Pri dobudovaní infraštruktúry boli použité prostriedky rezortu školstva vo výške desiatich miliónov eur z naviazanej výzvy Operačného programu Výskum a inovácie," priblížil rektor.



Druhá etapa projektu bola venovaná rekonštrukcii priestorov a dodávke špeciálnych technológií a laboratórnych zariadení pre výskumný program. Zaobstarali takmer štyri desiatky zariadení, ktoré doplnili existujúce technické vybavenie.



"Novoinštalované zariadenia sú odrazovým mostíkom pre ďalší rozvoj centra. Cieľom je naplno využiť potenciál investícií na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti centra, aby mohlo rozšíriť portfólio svojich výskumných aktivít. Ambíciou je poskytovať inovatívne služby a prispieť k transformácii základného výskumu na aplikovaný výskum," uviedol riaditeľ Centra FunGlass Dušan Galusek.