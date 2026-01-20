< sekcia Regióny
V Trenčíne otvorili psychiatrický stacionár komunitného typu
Autor TASR
Trenčín 20. januára (TASR) - Denné stacionáre komunitného typu sú dôležitou súčasťou podpory duševného zdravia celej spoločnosti. Počas slávnostného otvorenia Psychosociálneho centra vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne to v utorok povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zariadenie je prvým svojho druhu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a jedným z prvých na Slovensku.
„Je to jedno z prvých zariadení tohto typu na Slovensku, ktoré vie poskytovať profesionálne služby pre asi 40 pacientov. Je to dôležitá správa a impulz aj pre trenčiansku nemocnicu. Som rád, že sa darí zlepšovať podmienky pre pacientov, ktorých, žiaľ, na Slovensku neubúda,“ priblížil minister.
Ako informoval riaditeľ FN Trenčín Ľuboš Chmelár, s výstavbou centra sa začalo v októbri 2024, zariadenie odovzdali v decembri 2025. Projekt v celkovej hodnote asi 800.000 eur bol financovaný z Plánu obnovy (700.000 eur), ďalších 100.000 eur investovala FN Trenčín z vlastných zdrojov najmä na vybavenie interiéru a časti stacionáru, ktoré nemohli byť financované z Plánu obnovy.
Podľa primára psychiatrickej kliniky FN Trenčín Branislava Moťovského sú psychiatrické stacionáre vo všeobecnosti miestom, ktoré je prestupom medzi hospitalizáciou a bežným ambulantným fungovaním. Určené sú pre pacientov, ktorí už nepotrebujú hospitalizáciu, ale ešte nie sú na tom tak dobre, aby prešli do bežnej ambulantnej starostlivosti.
Bežné psychiatrické stacionáre sa podľa neho venujú pacientom, ktorí vyžadujú dennú starostlivosť, alebo starostlivosť dvakrát do týždňa a kde je veľký predpoklad, že pacienti sa vrátia do plne funkčného života.
„Komunitný stacionár je určený pre ľudí s dlhodobými chronickými diagnózami, častokrát s invaliditou, kde ide o celoživotné poruchy a kde návrat do bežného fungovania nie je možný. Ide o psychotické chronické diagnózy ako schizofrénia a schizofrénii podobné diagnózy, ale napríklad aj dlhodobé bipolárne afekty,“ doplnil Moťovský.
