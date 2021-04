V Trenčíne otvorili v štandardnom režime všetky tri zberné dvory

Trenčín 19. apríla (TASR) – V pondelok otvorili po pandemických obmedzeniach všetky tri zberné dvory v Trenčíne. Otváracie hodiny sa vrátili do štandardného režimu. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Zberné dvory na Soblahovskej ulici a na Severe sú pre verejnosť otvorené od pondelka do soboty od 8.00 do 17.30 hod., zberný dvor na Zlatovskej ulici od 6.30 do 17.30 hod. Vo všetkých troch zberných dvoroch prijímajú drobný stavebný odpad do 17.00 hod.



Zber odpadu je na zberných dvoroch bezplatný, výnimku tvorí drobný stavebný odpad, za ktorého uskladnenie sa platí.



„Ak obyvateľom rodinného domu neboli pri zbere plastov vrecovým systémom zanechané žlté vrecia na plasty, môžu si ich vyzdvihnúť napríklad aj na vrátnici zberného dvora,“ doplnila hovorkyňa.