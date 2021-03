V Trenčíne otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum

Trenčín 20. marca (TASR) – Veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) otvoril v sobotu na trenčianskom výstavisku Expo Center Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica. Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je víkendová kapacita očkovania minimálne 4000 ľudí a s 15 očkovacími miestami ide o najväčšie veľkokapacitné očkovacie centrum na Slovensku.



"Očkovanie je jediný nástroj, ako vieme pandémiu poraziť. Preto spustenie VKOC dáva všetkým občanom veľkú nádej. Na tomto príklade sa jasne ukazuje, aká dôležitá je spolupráca a spolupatričnosť. Je vidieť, že ľudia v kraji sa zomkli. Spolu so štátom vytvorili nástroj, ktorý, verím, že bude účinnou zbraňou. Samospráva a štát sú ako jedny pľúca, ktoré potrebujú dýchať spolu. A práve toto je príklad, ako to dokáže dobre fungovať. V konečnom dôsledku je víťazom občan, ktorý má automaticky vyšší komfort," povedal po otvorení trenčianskeho VKOC minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.



Trenčianske VKOC je jedinečné aj vďaka laminárnemu boxu, v ktorom sa naťahuje vakcína do striekačiek v ochrannej atmosfére. "Potom sa prenáša v sterilných prepravkách na jednotlivé očkovacie miesta. Všetko je v dezinfekčnom prostredí. Myslím si, že očkovacie centrum je pripravené očkovať aj inými vakcínami, ako je AstraZeneca," uviedol Baška.



Doplnil, že na fungovaní VKOC sa okrem považskobystrickej nemocnice a výstaviska podieľajú aj stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne a trenčianska univerzita.



Podľa štátnej tajomníčky rezortu zdravotníctva Jany Ježíkovej sa momentálne očkuje v 60 nemocniciach, 15 poliklinikách a 18 VKOC. "Tento víkend sa očkuje vo VKOC očkovacou látkou AstraZeneca a je otvorených 25.000 pozícií. V najbližších dvoch týždňoch plánujeme otvoriť 70.000 voľných miest na očkovanie očkovacou látkou AstraZeneca. Najbližších desať dní otvoríme 91.000 miest očkovacou látkou Pfizer a každý týždeň sme schopní očkovať 3500 dávok očkovacej látky Moderna," dodala Ježíková.