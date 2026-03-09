< sekcia Regióny
V Trenčíne podporia 68 kultúrnych projektov
Do výzvy Európa mestu sa tento rok prihlásilo 85 záujemcov, vo výzve Európa kraju podali 195 žiadostí.
Autor TASR
Trenčín 9. marca (TASR) - Kreatívny inštitút Trenčín podporí v rámci svojho grantového programu 68 kultúrnych projektov v Trenčíne a v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Grantové programy Európa mestu a Európa kraju patria medzi kľúčové iniciatívy na podporu kultúry v projekte Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Do výzvy Európa mestu sa tento rok prihlásilo 85 záujemcov, vo výzve Európa kraju podali 195 žiadostí. Vo výzve Európa kraju získalo podporu v celkovej hodnote 150.000 eur 40 projektov, vo výzve Európa mestu podporu v celkovej výške 100.000 eur získalo 28 projektov.
„Grantové programy Európa mestu a Európa kraju sú jedným z dôležitých nástrojov, ako priamo zapojiť miestnych tvorcov, organizácie aj komunity do projektu EHMK. Veľký záujem o výzvy nás teší a zároveň potvrdzuje, že v meste aj v regióne existuje silný kultúrny potenciál. Podporené projekty prinesú nové nápady, spolupráce aj európsky rozmer,“ uviedol riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
V roku 2026 sa obyvatelia aj návštevníci môžu tešiť na pestrú programovú ponuku od podujatí pre širšiu verejnosť na Beckovskom a Čachtickom hrade, cez rôzne folklórne podujatia naprieč regiónom až po komornejšie koncerty klasickej a sakrálnej hudby, divadelné predstavenia, filmové či komunitné podujatia. Nebudú chýbať ani podujatia pre deti a mládež.
