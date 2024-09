V Trenčíne pribudnú nové polopodzemné kontajnery v októbri ich bude 53

Trenčín 13. septembra (TASR) - V Trenčíne je aktuálne 49 stojísk polopodzemných kontajnerov, čoskoro k nim pribudnú ďalšie štyri. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Mesto podľa nej začalo s výstavbou stojísk v mestskej časti Sever a jedno pribudne v mestskej časti Stred. Ku koncu októbra tak bude v Trenčíne 53 stojísk polopodzemných kontajnerov. Aktuálna mestská investičná akcia má hodnotu viac ako 137.000 eur.



"Polopodzemné stojisko Pod Brezinou v týchto dňoch odstraňujeme. Súvisí to so zmenou legislatívy. Pre triedený zber už totiž platí nulová donášková vzdialenosť. To znamená, že všetky rodinné domy dostali vlastné nádoby na papier a žlté vrecia na trojzber, rovnako aj bytové domy. Toto stojisko teda stratilo opodstatnenie," doplnila hovorkyňa.