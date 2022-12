V Trenčíne prispôsobia vlakovému grafikonu odchody dvoch liniek MHD

Trenčín 9. decembra (TASR) – V Trenčíne v súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy zmenia od nedele (11. 12.) cestovné poriadky dvoch liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Spoj na linke číslo 22, ktorý doteraz odchádzal zo sídliska Juh zo zastávky Generála Svobodu o 3.55 h, pôjde o desať minút skôr, teda o 3.45 h. Na zastávke Autobusová stanica bude o 4.00 h, rýchlik do Bratislavy má odchod o 4.06 h.



"Na linke číslo 11 spoj, ktorý teraz odchádza o 4.25 h zo Saratovskej, pôjde po novom o 10 minút skôr, teda o 4.15 h. Na autobusovú stanicu príde o 4.31, vlak REX do Bratislavy odchádza o 4.40 h," doplnila hovorkyňa.