V Trenčíne začne revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Sihoť

Trenčín 19. marca (TASR) - Obnova zelene, nový mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra, zrekonštruované chodníky a nové LED osvetlenie budú výsledkom rekonštrukcie vnútrobloku na trenčianskom sídlisku Sihoť. S revitalizáciou územia s rozlohou takmer jeden hektár začnú na budúci týždeň.



Ako informovalo mesto Trenčín na svojej webovej stránke, územie dnes tvoria najmä trávnaté plochy s krovinami a stromami, je tu asfaltová športová plocha, torzá detských ihrísk a ich dosluhujúcich zariadení, sústava chodníkov a pozostatky drobnej architektúry. Celý priestor je nevyhovujúci a zastaraný.



Mesto na základe dendrologickej analýzy vyrúbalo vo vnútrobloku nevyhovujúce dreviny, odstránenú zeleň nahradí výsadba, zelene by malo byť v priestore viac ako doteraz. Mesto vysadí 25 nových stromov vrátane okrasných čerešní, pribudne takmer 800 kríkov, ktoré budú tvoriť živý plot. Trvalkové zmesi v kombinácii s okrasnými trávami budú tvoriť spolu takmer 1800 rastlín a vysadia aj 85 cibuľovín. Pribudne tiež nový trávnik.



Celková investícia do revitalizácie bude takmer 444.000 eur. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 percent) a zo štátneho rozpočtu SR (10 percent). Zvyšných päť percent doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Revitalizáciu by mali dokončiť za sedem mesiacov.