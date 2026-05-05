V Trenčíne sa v piatok klavír vznesie do deväťmetrovej výšky
Diváci sa môžu tešiť na poetickú kompozíciu, kde sa klavírny virtuóz stretáva s baletkou v deväťmetrovej výške.
Autor TASR
Trenčín 5. mája (TASR) - Hudobnú virtuozitu s akrobaciou vo vzduchu prinesie v piatok (8. 5.) na Mierovom námestí v Trenčíne unikátne predstavenie Flotados. David Moreno a Cristina Calleja predstavia šou pod holým nebom, v ktorej hlavnú úlohu zohráva vertikálne zavesený klavír. Informovala o tom PR manažérka Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
Flotados je komplexným vizuálnym zážitkom patriacim do žánru nového cirkusu. Diváci sa môžu tešiť na poetickú kompozíciu, kde sa klavírny virtuóz stretáva s baletkou v deväťmetrovej výške. Celé predstavenie je prepojené s dynamickými projekciami a svetelným dizajnom, ktoré premenia historické centrum Trenčína na snovú krajinu.
„Naším cieľom je prinášať do verejného priestoru umenie, ktoré ľudí na chvíľu vytrhne z reality a ponúkne im nový pohľad na to, čo je možné. Flotados je presne takýmto projektom - je to krehké, a pritom technicky mimoriadne náročné spojenie hudby a pohybu. V divákovi zanechá silnú emóciu,“ doplnila jedna z organizátoriek Veronika Chrienová.
Predstavenie sa uskutoční v piatok o 21.00 h, vstup na podujatie je pre širokú verejnosť voľný. Projekt je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.
