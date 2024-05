V Trenčíne sa začala osemmiliónová revitalizácia pešej zóny v centre

Trenčín 23. mája (TASR) - V Trenčíne odštartovala revitalizácia pešej zóny v centre mesta za viac ako osem miliónov eur. Novú tvár dostane verejný priestor ohraničený Hviezdoslavovou, Jaselskou, Vajanského a Sládkovičovou ulicou. Ide o prvý europrojekt na Slovensku v novom programovacom období v rámci integrovaných územných investícií. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 8,5 milióna eur. Pešia zóna v centre ponúkne nové moderné prvky, viac zelene a pestré možnosti využitia. Z verejného obstarávania vyšla víťazne spoločnosť Strabag. Práce sa začali v stredu (22. 5.), ukončiť by ich mali do 22 mesiacov.



Súčasťou prác bude rekonštrukcia povrchov, nový mobiliár, zeleň a vegetačné ostrovy, vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia priestoru bývalej "jamy", nové detské ihrisko, fontána. Súsošie Štúrovcov pred vchodom do okresného úradu na Štúrovom námestí premiestnia, pribudne nová vlajkosláva pred Posádkovým klubom. Súčasťou bude aj rekonštrukcia sietí, pribudne možnosť napojenia na elektrinu, vodu a odpad počas konania podujatí.



"Prístup do prevádzok bude umožnený a celkovo pohyb chodcov bude zachovaný, aj keď s obmedzením. Aktuálne ešte nie sú známe výsledky georadarového merania, no je isté, že ani táto investičná akcia sa nevyhne archeologickému prieskumu," doplnila Ságová.