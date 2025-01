V Trenčíne sa začala unikátna premena železničného mosta na promenádu

Trenčín 23. januára (TASR) - Po 18-mesačnom výberovom konaní vo štvrtok oficiálne odštartovali rekonštrukciu starého železničného mosta. Za 20 mesiacov by sa takmer 250-metrový most mal premeniť na pobytový, promenádny a zelený most spájajúci oba brehy Váhu. Súčasťou tzv. Fiesta mostu budú reštaurácie, bistrá, kaviarne či športoviská. Rekonštrukcia za viac ako 10 miliónov eur bude hradená z eurofondov v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Informovali o tom predstavitelia mesta Trenčín, EHMK 2026 a zhotoviteľa.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka myšlienka premeniť starý železničný most na promenádny vznikla pred desiatimi rokmi v rámci projektu Trenčín SiTy. Po zmene trasovania železnice zostal most nevyužitý, mesto ho získalo za výhodných podmienok do majetku.



"Je to výnimočný projekt v rámci celého Slovenska. Myslím si, že zaujme aj Európanov a Fiesta most bude niečo, čím sa bude po hrade môcť Trenčín pýšiť ako niečím výnimočným a pre čo sa Trenčín môže stať výnimočným turistickým centrom," pripomenul primátor.



Hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš zdôraznil, že most nevytvára iba prepojenie dvoch brehov, ale má byť súčasťou širšieho centra mesta rozšíreného na oba brehy Váhu.



"Bude to most, na ktorom budú objekty ako bar, kaviareň, reštaurácia a komunitné centrum galéria. Do projektu bude zapojená strecha, ktorá je vo výške sedem metrov a z ktorej vidieť na celé mesto. Na streche bude streebalové, petangové ihrisko, lavičky. Druhá časť mosta bude slúžiť ako pešia zóna a cesta pre zásobovanie a záchranné zložky. Bývalý chodník sa rozšíri na plnohodnotnú cyklotrasu," skonštatoval architekt s tým, že súčasťou mosta bude mobiliár, osvetlenie a množstvo zelene.



Nemenej dôležité podľa neho bude prepojenie mesta s alúviom Orechovského potoka - veľký prírodný priestor, ktorý je dnes prístupný iba niekoľkokilometrovou obchádzkou. Z centra mesta tak podľa neho bude do rekreačného priestoru pri rieke bližšie ako do mestského parku.



Podľa riaditeľa EHMK 2026 Jána Sudzinu je dôležité, že mesto má dlhodobú víziu a projekt Trenčín SiTy priniesol ikonickú stavbu, ktorá v budúcnosti bude aj vizuálnou a sociálnou identitou mesta. Kultúra podľa neho nie sú len kultúrne podujatia, ale aj kultúra života a zapájania komunít.



Jedna časť mosta aktuálne slúži ako cyklotrasa, počas rekonštrukcie bude pre chodcov i cyklistov úplne uzavretý. Termín uzavretia mesto vopred oznámi.