< sekcia Regióny
V Trenčíne sa začínajú Vianočné trhy a Čaro Vianoc pod hradom
Vianočné remeselné trhy sa otvoria vždy o 10. hodine.
Autor TASR
Trenčín 5. decembra (TASR) - Na Mierovom námestí v Trenčíne otvoria v piatok dopoludnia tohtoročné Vianočné trhy. Potrvajú do 23. decembra, ich súčasťou bude kultúrny program festivalu Čaro Vianoc pod hradom. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Vianočné remeselné trhy sa otvoria vždy o 10. hodine. V drevených domčekoch sa udomácnia so svojimi výrobkami remeselníci a obchodníci s tradičnými predvianočnými nápojmi a občerstvením. Remeselníci budú v 41 stánkoch každý deň do 18.00 h ponúkať keramiku, šperky, výrobky z dreva, vitráže, hračky, milé drobnosti a handmade výrobky. Jedlo a nápoje budú k dispozícii v 12 stánkoch denne do 22.00 h,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, už od roku 2018 používajú predajcovia občerstvenia na vianočných trhoch v Trenčíne zálohovateľné poháre. Radnica sa tak snaží minimalizovať najmä plastový odpad. Ani v tomto roku nebudú chýbať vratné zálohovateľné poháre najmä s trenčianskou grafikou. Predajcovia občerstvenia sú povinní používať kompostovateľný riad, vrátane príboru. Žiaden z nich nesmie používať plastové poháre, taniere, misky či príbor.
„Vianočné remeselné trhy sa otvoria vždy o 10. hodine. V drevených domčekoch sa udomácnia so svojimi výrobkami remeselníci a obchodníci s tradičnými predvianočnými nápojmi a občerstvením. Remeselníci budú v 41 stánkoch každý deň do 18.00 h ponúkať keramiku, šperky, výrobky z dreva, vitráže, hračky, milé drobnosti a handmade výrobky. Jedlo a nápoje budú k dispozícii v 12 stánkoch denne do 22.00 h,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, už od roku 2018 používajú predajcovia občerstvenia na vianočných trhoch v Trenčíne zálohovateľné poháre. Radnica sa tak snaží minimalizovať najmä plastový odpad. Ani v tomto roku nebudú chýbať vratné zálohovateľné poháre najmä s trenčianskou grafikou. Predajcovia občerstvenia sú povinní používať kompostovateľný riad, vrátane príboru. Žiaden z nich nesmie používať plastové poháre, taniere, misky či príbor.