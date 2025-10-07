< sekcia Regióny
V Trenčíne sprístupnili Galériu M. A. Bazovského
V budúcom roku podstúpi galéria komplexnú rekonštrukciu, dovtedy ponúkne nové výstavy a programy.
Autor TASR
Trenčín 7. októbra (TASR) - Po takmer desaťmesačnej prestávke otvorili Galériu Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) v Trenčíne pre verejnosť. V budúcom roku podstúpi galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) komplexnú rekonštrukciu, dovtedy ponúkne nové výstavy a programy. Informoval o tom Dominik Antal z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
Počas zatvorenia galérie od januára prebiehali prípravné práce. Odborníci zrealizovali reštaurátorské výskumy, sondy do konštrukcie budovy, geometrické zameranie a posudky potrebné pre sanáciu objektu. Pod dohľadom krajského pamiatkového úradu urobili inventarizáciu a zároveň bezpečne uschovali takmer 5000 zbierkových predmetov.
Rekonštrukcia sídla GMAB je jednou z investícií TSK, ktorá sa realizuje v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
„Budova galérie patrí medzi národné kultúrne pamiatky a jej zatvorenie bolo nevyhnutné pre dôkladné zistenie aktuálneho technického stavu. Stavebné povolenie už máme, momentálne prebieha proces verejného obstarávania. Dovtedy sa galéria môže opäť stať miestom kultúry a stretnutí,“ povedala riaditeľka galérie Barbora Petríková.
Koncom septembra otvorila galéria dve výstavy - Nemocnica pre morské panny nórskej umelkyne Marit Benthe Norheim a Homeland trenčianskej umelkyne Pavly Hrdlíkovej Pádivej. V októbri sa návštevníci môžu tešiť na fotografický projekt Kristíny Seidlovej, ktorý sa zameriava na históriu a význam Detského mestečka v Zlatovciach.
Počas zatvorenia galérie od januára prebiehali prípravné práce. Odborníci zrealizovali reštaurátorské výskumy, sondy do konštrukcie budovy, geometrické zameranie a posudky potrebné pre sanáciu objektu. Pod dohľadom krajského pamiatkového úradu urobili inventarizáciu a zároveň bezpečne uschovali takmer 5000 zbierkových predmetov.
Rekonštrukcia sídla GMAB je jednou z investícií TSK, ktorá sa realizuje v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
„Budova galérie patrí medzi národné kultúrne pamiatky a jej zatvorenie bolo nevyhnutné pre dôkladné zistenie aktuálneho technického stavu. Stavebné povolenie už máme, momentálne prebieha proces verejného obstarávania. Dovtedy sa galéria môže opäť stať miestom kultúry a stretnutí,“ povedala riaditeľka galérie Barbora Petríková.
Koncom septembra otvorila galéria dve výstavy - Nemocnica pre morské panny nórskej umelkyne Marit Benthe Norheim a Homeland trenčianskej umelkyne Pavly Hrdlíkovej Pádivej. V októbri sa návštevníci môžu tešiť na fotografický projekt Kristíny Seidlovej, ktorý sa zameriava na históriu a význam Detského mestečka v Zlatovciach.