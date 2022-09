V Trenčíne spúšťajú vzdelávanie v kultúrnom manažmente

Trenčín 9. septembra (TASR) - Tím Trenčín 2026 spúšťa vzdelávacie programy Runway, ktoré pomôžu pri organizácii projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Začína so vzdelávaním pre kultúrnych manažérov, ktorí chcú svoju organizáciu alebo projekt posunúť na medzinárodnú úroveň. TASR o tom informovala PR manažérka projektu Trenčín 2026 Mirka Gúčiková.



Semestrálny kurz Runway/Profesionáli z kultúry sa zameriava na zvyšovanie kompetencií v oblasti kultúrneho manažmentu a uskutoční sa počas štyroch víkendov v Trenčíne. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. septembra.



"EHMK si vyžaduje projekty a podujatia, ktoré obstoja v medzinárodnom prostredí. Aby sme ich v Trenčíne vedeli zorganizovať, spúšťame vzdelávacie programy Runway. Medzi prvými otvárame semestrálny kurz pre kultúrnych manažérov a manažérky, pretože práve tí budú kľúčoví pre organizáciu podujatí," vysvetlila riaditeľka projektu Trenčín 2026 Lucia Dubačová.



Program je určený pre kultúrnych manažérov z verejných aj súkromných organizácií a inštitúcií. "Je vhodný rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre ľudí s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti kultúry. Primárne sa zameriava na ľudí z Trenčína a Trenčianskeho kraja," doplnila Gúčiková.



Kurz podľa nej pomôže vniesť do organizácie alebo projektu strategické plánovanie, medziodborovosť, udržateľnosť a medzinárodný kontext, zameriava sa aj na prácu s publikom a v tíme.



Kurz plánuje Trenčín 2026 otvárať každoročne, teraz ho ponúka bezplatne. Paralelne spúšťa aj bezplatný kurz anglického jazyka pre kultúru a turizmus. Prvý ročník má už obsadený, plánuje ho však opakovať.