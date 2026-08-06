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Trenčín má 17 nových nabíjacích staníc pre elektromobily
Projekt výstavby nabíjacích staníc financovali z Plánu obnovy.
Autor TASR
Trenčín 6. augusta (TASR) - Trenčianska radnica ukončila výstavbu 17 nabíjacích staníc s 33 nabíjacími bodmi v deviatich lokalitách mesta. Majiteľom elektromobilov sú k dispozícií všetky s výnimkou stanice na Ulici generála Svobodu, kde treba upraviť elektrické rozvody. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Miesta na vybudovanie nabíjacích staníc sme vyberali podľa niekoľkých faktorov. Rozhodujúca bola možnosť zriadiť nové odberné miesto v požadovanej kapacite, veľmi dôležitá bola aj dostupnosť parkovacích miest, hustota zástavby a tiež odhadované náklady pre prípojky,“ uviedla hovorkyňa.
Nové nabíjacie stanice sú na uliciach Ivana Krasku, Martina Rázusa, Mládežnícka, Palackého ulica, Dlhé Hony, Tatranská, Saratovská, Východná a Ulici generála Svobodu. Tá ešte nie je spustená.
Na parkovacie miesta platia počas nabíjania rovnaké pravidlá regulácie parkovania ako na okolité parkovacie miesta na parkovisku, vrátane parkovacích kariet. Auto musí mať uhradené parkovné aj počas nabíjania, s výnimkou Mládežníckej ulice pri plavárni, ktorá je mimo parkovacej zóny. Parkovacie miesta sú vyhradené pre elektromobily počas dobíjania, nemôže na nich stáť iné auto, ani iný elektromobil, ktorý sa práve nedobíja.
Projekt výstavby nabíjacích staníc financovali z Plánu obnovy. Výstavbu nových prípojok a dodávku nabíjačiek zrealizovala spoločnosť z Martina. Šlo o investíciu viac ako 216.000 eur. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie prevádzky a údržby nabíjacích staníc. Ich prevádzkovateľ vzišiel z verejného obstarávania.
„Miesta na vybudovanie nabíjacích staníc sme vyberali podľa niekoľkých faktorov. Rozhodujúca bola možnosť zriadiť nové odberné miesto v požadovanej kapacite, veľmi dôležitá bola aj dostupnosť parkovacích miest, hustota zástavby a tiež odhadované náklady pre prípojky,“ uviedla hovorkyňa.
Nové nabíjacie stanice sú na uliciach Ivana Krasku, Martina Rázusa, Mládežnícka, Palackého ulica, Dlhé Hony, Tatranská, Saratovská, Východná a Ulici generála Svobodu. Tá ešte nie je spustená.
Na parkovacie miesta platia počas nabíjania rovnaké pravidlá regulácie parkovania ako na okolité parkovacie miesta na parkovisku, vrátane parkovacích kariet. Auto musí mať uhradené parkovné aj počas nabíjania, s výnimkou Mládežníckej ulice pri plavárni, ktorá je mimo parkovacej zóny. Parkovacie miesta sú vyhradené pre elektromobily počas dobíjania, nemôže na nich stáť iné auto, ani iný elektromobil, ktorý sa práve nedobíja.
Projekt výstavby nabíjacích staníc financovali z Plánu obnovy. Výstavbu nových prípojok a dodávku nabíjačiek zrealizovala spoločnosť z Martina. Šlo o investíciu viac ako 216.000 eur. Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie prevádzky a údržby nabíjacích staníc. Ich prevádzkovateľ vzišiel z verejného obstarávania.