V Trenčíne súhlasili so zaradením súkromnej škôlky do siete škôl

Trenčín 26. februára (TASR) - Do siete škôl a školských zariadení môže v Trenčíne pribudnúť súkromná materská škola Montessori na Ulici J. Kráľa a jej elokované pracovisko Pod Sokolicami. So zaradením do siete škôl súhlasili v stredu poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, konečné rozhodnutie je na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.



Ako informovala vedúca útvaru školstva trenčianskej radnice Ľubica Horňáčková, súkromná materská škola Montessori pracuje na vytváraní podporujúceho vzdelávacieho prostredia pre všetky deti a ich rodiny bez rozdielu, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.



Prispôsobenie prostredia k potrebám žiakov si vyžaduje väčší počet pedagogických zamestnancov, odborné vzdelávanie, psychologickú intervenciu rodinám a špeciálne prispôsobené pomôcky.



Predpokladaný počet detí v súkromnej materskej škole je 25, v elokovanom pracovisku je predpokladaný počet detí 15. Z dôvodu rôznorodej škály ponúkaných aktivít je finančný príspevok od rodičov nepostačujúci.



"Po zaradení do siete škôl finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy pomôžu zriaďovateľovi naďalej zachovať kvalitu vzdelávania a služieb. Vydanie súhlasu mesta so zriadením súkromnej materskej školy nebude mať dosah na rozpočet mesta. Materské školy sú od 1. januára tohto roku financované zo štátneho rozpočtu," doplnila Horňáčková.