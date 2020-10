V Trenčíne tento rok vianočné trhy nebudú

Trenčín 20. októbra (TASR) - Vianočné trhy a s nimi spojené kultúrne podujatia sa v Trenčíne tento rok neuskutočnia. Dôvodom je zhoršujúci sa vývoj pandemickej situácie a opatrenia, ktoré schválil ústredný krízový štáb a vláda SR.



Ako informovala trenčianska radnica na svojej webovej stránke, je skôr nepravdepodobné, že do pôvodne plánovaného začiatku vianočných trhov dôjde k výrazne priaznivejšej epidemiologickej situácii a k uvoľneniu opatrení natoľko, aby sa bezpečne, bez zdravotného rizika, pre návštevníkov i trhovníkov mohli uskutočniť.



„Hoci sa v tomto roku musíme vzdať vianočných vôní, chutí i koncertov, Trenčín bude dýchať vianočnou atmosférou. Aspoň v takej miere, ako to aktuálna situácia dovoľuje. Na Mierovom námestí bude svietiť vianočný strom a výzdobu centra mesta doplnia nové prvky. Veríme, že o rok sa situácia zlepší, všetci sa spolu opäť stretneme a všetko sa vráti do normálu,“ informuje mesto.