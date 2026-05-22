Piatok 22. máj 2026
V Trenčíne úplne uzavrú Soblahovskú ulicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Autor TASR
Trenčín 22. mája (TASR) - Soblahovská ulica v Trenčíne bude od piatkového podvečera do sobotnej (23. 5.) polnoci úplne uzavretá. Dôvodom je podujatie Korzo Soblahovská. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Uzávera 450-metrového úseku od križovatky Soblahovská - 28. októbra po križovatku Soblahovská - Dlhé Hony sa začne v piatok od 18.00 h, potrvá do sobotňajšej polnoci.

„Vodičom odporúčame použiť obchádzkové trasy, zvýšiť pozornosť v okolí podujatia, rešpektovať dočasné dopravné značenie a riadiť sa pokynmi organizátorov a polície,“ doplnila polícia.
