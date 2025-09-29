< sekcia Regióny
V Trenčíne už premávajú všetky linky MHD
Vzhľadom na absenciu tarifných zariadení je preprava v zapožičaných vozidlách bezplatná, cestovné lístky technicky nie je možné predávať.
Autor TASR
Trenčín 29. septembra (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne je od 15.00 h zabezpečená na všetkých linkách. Po pondelkovej krádeži katalyzátorov z 15 autobusov sa podarilo obnoviť linky aj vďaka autobusom presunutým z prevádzok spoločnosti Transdev v iných mestách. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Pripomenula, že požičané autobusy nespĺňajú všetky štandardy MHD Trenčín. Vzhľadom na absenciu tarifných zariadení je preprava v zapožičaných vozidlách bezplatná, cestovné lístky technicky nie je možné predávať.
Náhradné vozidlá podľa hovorkyne nemajú štandardizovaný farebný vizuál, niektoré z nich nie sú plne nízkopodlažné (bezbariérové), nemajú funkčné elektronické linkové tabule, na označenie linky slúži provizórne papierové označenie.
V náhradných autobusoch nie sú k dispozícii informačné obrazovky a ohlasovanie názvov zastávok, nie je v nich bezplatná wi-fi sieť, nie sú online - nezobrazí ich mobilná aplikácia ani obrazovky iných autobusov spoločnosti Transdev (pri prestupoch). Vnútorné usporiadanie niektorých vozidiel je v konfigurácii pre regionálnu dopravu.
„S postupujúcou opravou poškodených vozidiel budeme zvyšovať počet nasadených originálnych vozidiel MHD Trenčín a prevádzku náhradných autobusov čo najskôr utlmovať,“ uzavrela hovorkyňa.
