V Trenčíne v Detskom mestečku vtrhol muž do bunky, vyhrážal sa smrťou

Trenčín 15. februára (TASR) – Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 35-ročného muža z prečinov porušovania domovej slobody a nebezpečného vyhrážania. Násilím vošiel do priestorov, kde boli dve ženy s deťmi, jednej z nich sa vyhrážal smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Obvinený podľa nej vošiel v nočných hodinách do areálu Detského mestečka v Trenčíne. Na jednej bunke vykopol sklenenú výplň dverí a následne vošiel dnu. V priestore bunky boli 37-ročná a 26-ročná žena zo svojimi deťmi. Jedna zo žien vyzvala obvineného, aby odišiel, inak zavolá políciu. Muž sa jej začal vyhrážať smrťou.



"Polícia mužovi obmedzila osobnú slobodu, v dychu mu namerali 1,44 promile alkoholu. Umiestnili ho do policajnej cely, polícia navrhla väzobné stíhanie. V prípad dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov," informovala hovorkyňa.