Kúpalisko v Trenčíne v piatok otvoria pre 750 ľudí

Trenčín 17. júna (TASR) – V Trenčíne v piatok (18. 6.) otvoria pre verejnosť letné kúpalisko v rekreačnej oblasti Ostrov. V súvislosti so zaradením Trenčianskeho okresu do žltej farby COVID automatu, môže byť v areáli kúpaliska naraz maximálne 750 osôb (50 percent kapacity).



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, pred začiatkom letnej sezóny areál odburinili, vyčistili, vydezinfikovali steny bazénov, vyrovnávacích nádrží i prepadových roštov. Tobogany prešli pravidelným servisom a napustené sú všetky bazény.



„V areáli kúpaliska nebudú ani tento rok chýbať doplnkové zábavné atrakcie – trampolína, skákací hrad so šmykľavkou a obľúbené vodné bubliny. Bezplatne budú k dispozícii športové potreby pre stolný tenis a plážový volejbal. Návštevníci si budú môcť vybrať z bohatej ponuky občerstvenia. K dispozícii je bezplatné Wifi pripojenie,“ uviedla Ságová.



Kúpalisko bude otvorené každý deň od 10.00 do 20.00 h, okrem pondelka, kedy bude sanitárny deň a budú otvárať až o 12.00 h.



„Prosíme návštevníkov, aby neparkovali na hrádzi, hrozí za to pokuta. Pri kúpalisku aj pri neďalekej krytej plavárni je dostatočný počet parkovacích miest a tie sú zdarma. Mimo nich sa nesmie parkovať. Pred vstupom do areálu kúpaliska sú cyklostojany. Novinkou je, že z centra mesta sa na Ostrov verejnosť dostane aj turistickým vláčikom,“ uzavrela hovorkyňa.