V Trenčíne vrátili zmiznuté kamene po rekonštrukcii pešej zóny
Kamene sú uložené v chodníku, kde kedysi stál dom Dezidera a Irmy Löwenbeinových, židovských obyvateľov Trenčína, ktorých odvliekli v roku 1942 do pracovného tábora.
Trenčín 3. marca (TASR) - Kamene zmiznutých, pripomínajúce v Trenčíne pamiatku obetí fašistickej ideológie, vrátili po rekonštrukcii pešej zóny späť na pôvodné miesto na Vajanského ulici neďaleko Posádkového klubu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Kamene sú uložené v chodníku, kde kedysi stál dom Dezidera a Irmy Löwenbeinových, židovských obyvateľov Trenčína, ktorých odvliekli v roku 1942 do pracovného tábora. Domov sa už nevrátili.
Medzinárodná umelecká iniciatíva Stolpersteine (Kamene zmiznutých) sa spája s ich autorom Gunterom Demnigom, ktorý 11. júla 2023 prvé dva takéto osadil aj v Trenčíne. Trenčín sa tak stal ďalším európskym mestom, kde Kamene zmiznutých pripomínajú pamiatku obetí nenávistnej ideológie.
Kamene zmiznutých sú dnes v takmer všetkých krajinách, ktoré boli počas druhej svetovej vojny okupované nacistami. Na Slovensku je ich okolo 300. V poradí stotisíci kameň v Európe bol uložený v Norimbergu, čo robí zo Stolpersteine najväčší decentralizovaný pamätník v Európe.
