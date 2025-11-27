< sekcia Regióny
V Trenčíne vstúpia do platnosti novinky vo fungovaní MHD
Novinky sa dotknú 12 liniek MHD.
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Celoštátne zmeny v cestovných poriadkoch a zapracovanie poznatkov zo skúšobnej prevádzky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne budú od 14. decembra dôvodom zmien vo fungovaní MHD. Informoval o tom zástupca autorov novej koncepcie MHD v Trenčíne Michal Mazánik.
Novinky sa dotknú 12 liniek MHD, na všetkých linkách dôjde k drobným úpravám jazdných dôb medzi zastávkami. Najvýraznejšie sa úpravy dotknú liniek v mestskej časti Sever.
„V rámci úprav nepríde k výraznej zmene v celkovom objeme najazdených kilometrov, tie zostanú na úrovni asi 2,1 milióna kilometrov za rok. Za posledných 12 mesiacov sa celkové výkony zdvihli o približne 10 percent, vďaka čomu jazdia autobusy MHD častejšie,“ doplnil Mazánik.
