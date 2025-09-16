Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Regióny

V Trenčíne vyrastie nová pumptracková dráha

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Dráha podľa nej ponúkne hlavný okruh s piatimi naklopenými zákrutami a 18 vlnami s možnosťou generovania rýchlosti.

Autor TASR
Trenčín 16. septembra (TASR) - V novovznikajúcej rezidenčnej štvrti Vinohrady v trenčianskej mestskej časti Zámostie stavia radnica novú pumptrackovú dráhu. Verejnosti by mala začať slúžiť do troch týždňov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Mestská investičná akcia za takmer 86.000 eur využije územie viac ako 1000 štvorcových metrov, celková spevnená plocha bicyklovej dráhy vrátane štartovacej platformy a prístupovej plochy bude viac ako 290 štvorcových metrov,“ priblížila hovorkyňa.

Dráha podľa nej ponúkne hlavný okruh s piatimi naklopenými zákrutami a 18 vlnami s možnosťou generovania rýchlosti. Profil dráhy bude vhodný pre široké spektrum jazdcov. Okruh doplní paralelná línia s dvoma skokmi stredného profilu pre zvýšenie atraktivity dráhy.

Mobiliár bude tvoriť osem betónových sedákov, šesť oceľových stojanov na bicykle a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda