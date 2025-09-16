< sekcia Regióny
V Trenčíne vyrastie nová pumptracková dráha

Autor TASR
Trenčín 16. septembra (TASR) - V novovznikajúcej rezidenčnej štvrti Vinohrady v trenčianskej mestskej časti Zámostie stavia radnica novú pumptrackovú dráhu. Verejnosti by mala začať slúžiť do troch týždňov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Mestská investičná akcia za takmer 86.000 eur využije územie viac ako 1000 štvorcových metrov, celková spevnená plocha bicyklovej dráhy vrátane štartovacej platformy a prístupovej plochy bude viac ako 290 štvorcových metrov,“ priblížila hovorkyňa.
Dráha podľa nej ponúkne hlavný okruh s piatimi naklopenými zákrutami a 18 vlnami s možnosťou generovania rýchlosti. Profil dráhy bude vhodný pre široké spektrum jazdcov. Okruh doplní paralelná línia s dvoma skokmi stredného profilu pre zvýšenie atraktivity dráhy.
Mobiliár bude tvoriť osem betónových sedákov, šesť oceľových stojanov na bicykle a informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom.
