V Trenčíne vystavujú umelecké diela z júnového sympózia na Skalke
Trenčania a návštevníci mesta si môžu v mestskej veži do 1. septembra pozrieť diela desiatich umelcov, ktoré vytvorili počas medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS.
Autor TASR
Trenčín 13. augusta (TASR) - Trenčania a návštevníci mesta si môžu v mestskej veži do 1. septembra pozrieť diela desiatich umelcov, ktoré vytvorili v júni počas medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS na pútnickom mieste Skalka. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Kláštor a kostol na Skalke pri Trenčíne sú miestom medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia od roku 2008. Hlavnou myšlienkou pre jeho vznik bola pocta a podpora najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.
„Aj tento rok v júni absolvovali umelci týždňové sympózium, počas ktorého nechali na seba pôsobiť jedinečnú atmosféru Skalky s jej bohatou históriou a neopakovateľným genius loci. Svoje prežívania potom spracovali v tvorbe a predstavili osobne verejnosti počas slávnostnej vernisáže na Skalke v júli,“ informuje mesto.
Mestská veža je pre návštevníkov otvorená denne od 10.00 do 18.00 h.
