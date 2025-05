V Trenčíne vzdajú hold Milanovi Sládkovi najlepší mímovia z Európy

Trenčín 28. mája (TASR) - Pohybové vystúpenia, emócie a neverbálnu komunikáciu prinesie od stredy do soboty (31. 5.) Európsky festival pantomímy v troch mestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) - v Púchove, Považskej Bystrici a Trenčíne. Festival je venovaný legende slovenského umenia, mímovi Milanovi Sládkovi. Informovali o tom organizátori na webovej stránke festivalu.



Na festivale sa predstavia najlepší mímovia z Európy, ktorí dokážu ticho premeniť na nezabudnuteľný zážitok. Do Trenčianskeho kraja prídu súbory z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Česka i Slovenska. Jeho hlavným cieľom je ukázať pantomímu ako bohatý, poetický a kreatívny žáner, ktorý dokáže osloviť divákov všetkých vekových kategórií a kultúrnych zázemí.



Európsky festival pantomímy odštartuje v stredu o 18.00 h v Divadle Púchov otváracím ceremoniálom. Púchovské divadlo bude aj miestom výstavy Milan Sládek do roku 1968. V Púchove sa vo štvrtok a v piatok (29. - 30. 5.) predstavia Circus Theater Vladimir, Pavol Seriš, Vlado Kulíšek a Compagnie Mangano-Massip.



V Trenčíne diváci uvidia rovnako Compagnie Mangano-Massip z Francúzska, predstavenie Mime Boom študentov Akadémie múzických umení v Prahe, jedného z najvýraznejších českých mímov súčasnosti Radima Vizváryho a predstavenie svetoznámeho nemeckého divadla masiek Familie Flöz či vystúpenie pouličného divadla Circus Caravana s hudobno-vizuálno-pohybovou performanciou.



V Považskej Bystrici čakajú na divákov etudové predstavenie študentov Katedry nonverbálneho divadla HAMU z Českej republiky, český umelec pôsobiaci na pomedzí divadla a nového cirkusu Peter Biel, ale i workshop a živé sochy.