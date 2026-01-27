< sekcia Regióny
V Trenčíne vzniká kino Družba, začne filmami severskej kinematografie
Autor TASR
Trenčín 27. januára (TASR) - V Trenčíne vzniká nové malé nezávislé kino Družba. Nadväzuje na tradíciu pôvodných klubov a prináša priestor pre artovú a autorskú kinematografiu. TASR o tom informoval riaditeľ trenčianskeho Klubu Lúč Kamil Bystrický.
Sídlo kina bude v obchodnom centre Družba na Soblahovskej ulici, bude mať kapacitu 40 miest na sedenie a okrem filmovej produkcie ponúkne aj občerstvenie v bare.
„Symbolickým začiatkom kina Družba bude zapojenie sa do festivalu Scandi. Prvým filmom bude novinka Posledný Viking s Madsom Mikkelsenom v hlavnej úlohe. Premietanie sa začne 12. februára o 17.00 a 19.00 h a následne potom každý februárový štvrtok ponúkne filmy severskej kinematografie v rámci festivalu,“ doplnil Bystrický.
Ako dodal, od marca sa premietacie dni a časy symbolicky menia, premietať sa bude každý druhý pondelok o 17.00 a 19.00 h. Symbolické vstupné má sprístupniť kino čo najširšiemu okruhu divákov.
