Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Regióny

V Trenčíne vzniká kino Družba, začne filmami severskej kinematografie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Sídlo kina bude v obchodnom centre Družba na Soblahovskej ulici, bude mať kapacitu 40 miest na sedenie.

Autor TASR
Trenčín 27. januára (TASR) - V Trenčíne vzniká nové malé nezávislé kino Družba. Nadväzuje na tradíciu pôvodných klubov a prináša priestor pre artovú a autorskú kinematografiu. TASR o tom informoval riaditeľ trenčianskeho Klubu Lúč Kamil Bystrický.

Sídlo kina bude v obchodnom centre Družba na Soblahovskej ulici, bude mať kapacitu 40 miest na sedenie a okrem filmovej produkcie ponúkne aj občerstvenie v bare.

„Symbolickým začiatkom kina Družba bude zapojenie sa do festivalu Scandi. Prvým filmom bude novinka Posledný Viking s Madsom Mikkelsenom v hlavnej úlohe. Premietanie sa začne 12. februára o 17.00 a 19.00 h a následne potom každý februárový štvrtok ponúkne filmy severskej kinematografie v rámci festivalu,“ doplnil Bystrický.

Ako dodal, od marca sa premietacie dni a časy symbolicky menia, premietať sa bude každý druhý pondelok o 17.00 a 19.00 h. Symbolické vstupné má sprístupniť kino čo najširšiemu okruhu divákov.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami