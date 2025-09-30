< sekcia Regióny
V Trenčíne vznikne prvá zelená autobusová zastávka
Rekonštrukcia zastávky je súčasťou rozsiahlej revitalizácie pešej zóny na Hviezdoslavovej ulici.
Autor TASR
Trenčín 30. septembra (TASR) - Na Braneckého ulici v Trenčíne vznikne prvá zelená autobusová zastávka v meste. Rekonštrukcia zastávky je súčasťou rozsiahlej revitalizácie pešej zóny na Hviezdoslavovej ulici. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Pôvodnú zastávku v utorok dočasne presunú asi o 65 metrov. Autobusy budú približne tri mesiace zastavovať pri evanjelickom kostole. Súčasný priechod pre chodcov zrušia, dočasne no nahradí nový.
„Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky, aj chodcov, o zvýšenú pozornosť v dotknutom území. Pripomíname, že na Braneckého ulicu smerom od gymnázia môžu vojsť len autobusy, taxíky, vozidlá integrovaného záchranného systému (sanitky, polícia, hasiči),“ doplnila hovorkyňa.
Nová zastávka bude mať podľa nej podobu otvoreného, takmer 16 metrov dlhého prístrešku so železobetónovou dekoračnou stenou. Väčšia časť strechy bude zelená vďaka predpestovaným skalničkovým kobercom. Okolie zastávky dotvorí záhonová plocha s kombináciou okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín.
Pôvodnú zastávku v utorok dočasne presunú asi o 65 metrov. Autobusy budú približne tri mesiace zastavovať pri evanjelickom kostole. Súčasný priechod pre chodcov zrušia, dočasne no nahradí nový.
„Prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky, aj chodcov, o zvýšenú pozornosť v dotknutom území. Pripomíname, že na Braneckého ulicu smerom od gymnázia môžu vojsť len autobusy, taxíky, vozidlá integrovaného záchranného systému (sanitky, polícia, hasiči),“ doplnila hovorkyňa.
Nová zastávka bude mať podľa nej podobu otvoreného, takmer 16 metrov dlhého prístrešku so železobetónovou dekoračnou stenou. Väčšia časť strechy bude zelená vďaka predpestovaným skalničkovým kobercom. Okolie zastávky dotvorí záhonová plocha s kombináciou okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín.