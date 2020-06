V Trenčíne začali s revitalizáciou vnútrobloku Východná za 300.000 eur

Trenčín 26. júna (TASR) – Viac ako 1100 štvorcových metrov plochy medzi trenčianskymi ulicami Halalovka a Východná sa dotkne kompletná obnova vnútrobloku Východná. Pôvodný mobiliár a spevnené plochy nahradia nové komunikácie, detské ihrisko, oddychová zóna, nová zeleň i osvetlenie. Práce na obnove sa začali v stredu (24. 6.), ukončiť ich majú do siedmich mesiacov.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v priestore medzi obytnými domami vybudujú 138 metrov dlhý chodník s osvetlením. Detské ihrisko bude umiestnené na vyrovnanom teréne, vytvoria tu ale aj nový svah, do ktorého osadia detskú šmýkačku. Deti budú mať k dispozícii deväť herných prvkov – hojdačky, preliezačku, fitnes kladinu a fitnes hrazdu, a tiež štyri lavičky s operadlom. Ihrisko oplotia.



„Na území budú integrované prvky na trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami. Dreviny vysadia do protieróznych rýh, ktoré budú napomáhať vsakovaniu dažďovej vody. S výsadbou nových krov i stromov - jabloní, javorov, čerešní - sa počíta v okolí detského ihriska aj na svahoch pod ihriskom. Všetky upravované plochy vo vnútrobloku budú mať nový trávnik. Vybudujú tu i vodovodnú prípojku, ktorá umožní účinné polievanie zelene v období sucha,“ doplnila Ságová.



Stavebné práce zrealizuje Colas Slovakia, o zariadenie detského ihriska sa postará spoločnosť mmcité2 a sadovnícke úpravy urobí spoločnosť Sates. Trenčín uspel ešte v roku 2018 vo výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku Východná dostane mesto takmer 272.000 eur. Ide o 95 % z celkových oprávnených nákladov, zvyšných päť percent doplatí mesto zo svojho rozpočtu.