V Trenčíne zbúrali časť historickej budovy, prípad už rieši aj polícia
Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín vydal tri rozhodnutia, ktorými sa snažil docieliť opravu odkrytej časti strešnej konštrukcie, aby sa zastavila degradácia pamiatky.
Autor TASR
Trenčín 21. januára (TASR) - V centre Trenčína na Palackého ulici zbúrali v sobotu (17. 1.) zadné krídlo objektu meštianskeho domu - národnej kultúrnej pamiatky (NKP). NKP je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Vlastník pred zbúraním objektu porušil svoje zákonné povinnosti. Pamiatkari podali na políciu trestné oznámenie. Informoval o tom Pamiatkový úrad SR.
Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín vydal tri rozhodnutia, ktorými sa snažil docieliť opravu odkrytej časti strešnej konštrukcie, aby sa zastavila degradácia pamiatky. Vlastník prekrytie chýbajúcej časti strechy nezabezpečil. Všetky rozhodnutia KPÚ boli zo strany postupne sa meniacich vlastníkov pamiatky napadnuté odvolaniami, ktorými sa následne zaoberal Pamiatkový úrad SR ako odvolací orgán. Rozhodol o dvoch odvolaniach, pričom o treťom - poslednom - nebol v čase demolácie pamiatky tento proces ešte riadne ukončený.
„Posledný vlastník zbúraním objektu jednoznačne porušil svoje zákonné povinnosti. KPÚ Trenčín preto v zmysle pamiatkového zákona môže uložiť vlastníkovi pokutu od 300 do jedného milióna eur. KPÚ Trenčín podal 19. januára trestné oznámenie v sídle obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu. V stredu 21. januára bude na mieste vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý zvolal Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín aj na základe podnetu zo strany KPÚ Trenčín,“ doplnili pamiatkari.
Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková TASR informovala, že polícia prijala v pondelok (19. 1.) v prípade zbúrania historickej budovy na Palackého ulici trestné oznámenie. „Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. V tejto veci bola vykonaná obhliadka miesta činu a naďalej sú vykonávané ďalšie procesné úkony po začatí trestného stíhania,“ doplnila hovorkyňa.
Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej je to, čo svojvoľne urobil majiteľ budovy, smutné a nepochopiteľné a centrum mesta prišlo o historickú budovu. „Žiadosť o nariadenie odstránenia stavby, ktorá mala byť v zlom stave, sme na mestskom úrade prijali v piatok 16. januára napoludnie. Žiadateľ začal s búracími prácami hneď na druhý deň bez toho, aby mal v rukách akékoľvek stanovisko alebo rozhodnutie kompetentnej inštitúcie,“ doplnila hovorkyňa.
Mesto - stavebný úrad sa podľa nej v zmysle nového stavebného zákona k žiadostiam o nariadenie odstránenia stavieb už nevyjadruje a nerozhoduje o ňom. Nezákonné zbúranie národnej kultúrnej odsúdili a žiadajú o vyvodenie zodpovednosti za konanie, ktoré sa absolútne prieči nielen zákonu, ale aj dobrým mravom a verejnému záujmu, dodali. „Postup vlastníka, ktorý dal pokyn na zbúranie objektu v historickom centre mesta, ktorý bol nositeľom našej spoločnej histórie, navyše v roku, keď je Trenčín európskym hlavným mestom kultúry, nemá obdoby,“ doplnili.
