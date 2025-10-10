Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Regióny

V tréningovej hale v Poprade opäť spúšťajú verejné korčuľovanie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Verejné korčuľovanie bude každú sobotu vždy od 17.00 do 19.00 h až do Vianoc.

Autor TASR
Poprad 10. októbra (TASR) - V tréningovej hale v Poprade opäť spúšťajú verejné korčuľovanie. Ľadovú plochu budú môcť občania i návštevníci mesta využívať od soboty 11. októbra. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

„Verejné korčuľovanie bude každú sobotu vždy od 17.00 do 19.00 h až do Vianoc. Ak by nastali prípadné zmeny, budú uvedené v rozpise verejného korčuľovania na každý týždeň, ktorý je k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii Zimný štadión, Tréningová hala,“ uviedla radnica s tým, že verejné korčuľovanie bude rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bezplatné.
.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku